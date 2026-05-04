¡Los dos sinaloenses que asaltaron una joyería en Pabellón de Arteaga fueron vinculados a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso de dos personas señaladas como probables responsables del delito de robo calificado, cometido en agravio de un establecimiento dedicado a la venta de joyería.

Los imputados, identificados como Irán “N” y Édgar “N”, originarios de Sinaloa, fueron presentados ante la autoridad judicial luego de que se cumplimentara una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 28 de abril de 2026, en un local comercial ubicado sobre la calle Valentín Gómez Farías Sur, en la zona Centro del municipio de Pabellón de Arteaga.

Las indagatorias señalan que Édgar “N” ingresó inicialmente al establecimiento y una vez en el interior se dirigió hacia una vitrina, misma que rebasó para acceder a las piezas exhibidas.

De manera simultánea, Irán “N” permaneció en el acceso principal, portando un arma de fuego.

Posteriormente, ambos sujetos, actuando de manera conjunta, habrían sustraído diversas piezas de joyería, consistentes en aproximadamente 20 esclavas de oro, mientras uno de ellos apuntaba con el arma al propietario del lugar, facilitando así la comisión del ilícito.

Tras apoderarse de los objetos, cuyo valor asciende a aproximadamente 300 mil pesos, los imputados se retiraron del sitio, llevándose consigo las piezas.

De manera inmediata las autoridades iniciaron un intenso operativo y a través de las cámaras del C5i se logró ubicar el paradero de los presuntos responsables.

Fue así que fueron capturados en la Puerta de Acceso Sur, donde finalmente fue recuperada la mercancía y puestos a disposición de la Fiscalía Estatal para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

En audiencia inicial, la jueza de Control resolvió dictar auto de vinculación a proceso en contra de ambos imputados, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y justificada, además de fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.