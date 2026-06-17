¡Los dos timadores que despojaron de más de 200 mil pesos a una mujer fueron vinculados a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado obtuvo de un juez de Control el auto de vinculación a proceso en contra de Mary Luz “N” y Víctor “N” por su probable responsabilidad en el delito de fraude, derivado de una investigación que permitió reunir los datos de prueba necesarios para sustentar la imputación.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron cuando la víctima fue abordada por un hombre que le manifestó haber resultado ganador de un premio de la Lotería Nacional; sin embargo, le indicó que requería la presencia de dos testigos y la exhibición de 300 mil pesos para poder cobrar el supuesto premio.

El sujeto presuntamente le ofreció a la víctima una recompensa de 100 mil pesos a cambio de su apoyo.

Ante ello, la persona afectada manifestó que únicamente contaba con 150 mil pesos, momento en que una mujer, identificada posteriormente como Mary Luz “N” habría intervenido asegurando que ella aportaría la cantidad restante para completar el requisito solicitado.

Bajo este argumento, los ahora imputados acompañaron a la víctima hasta su domicilio, donde ésta les entregó dinero en efectivo, además de diversas joyas de oro.

Posteriormente, las tres personas abordaron un vehículo propiedad de los señalados, continuando con el supuesto trámite para el cobro del premio.

Durante el trayecto, los probables responsables solicitaron a la víctima descender del automóvil para regresar a su vivienda y obtener un comprobante de domicilio.

Una vez que la afectada bajó de la unidad, los imputados presuntamente aprovecharon la situación para retirarse del lugar con la bolsa de mano, las joyas y el dinero entregado.

Como resultado de estas acciones, la víctima sufrió un perjuicio económico estimado en 218 mil 998 pesos con 25 centavos, monto que habría representado el beneficio ilícito obtenido por los investigados mediante el engaño.

La víctima dio parte a las autoridades, iniciando así la carpeta de investigación por parte del agente del Ministerio Público, quien obtuvo la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación Criminal.

Tras valorar los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, la jueza de Control resolvió vincular a proceso a Mary Luz “N” y Víctor “N” por el delito de fraude.

Asimismo, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.