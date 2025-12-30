¡Los que asesinaron a un hombre y una mujer en Colinas del Padre fueron cinco jóvenes y adolescentes!

El móvil de la agresión ocurrida al interior de una papelería fue el robo, de acuerdo a la FGJEZ

ZACATECAS, ZAC.- Fueron cinco jóvenes y adolescentes los que participaron en el homicidio de un hombre y una mujer al interior de una papelería en el fraccionamiento Colinas del Padre y cuyo móvil fue el robo.

El fiscal general de Justicia del Estado (FGJEZ), Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó que la investigación por el doble crimen se encuentra muy avanzada.

En la carpeta de investigación están integradas video grabaciones de cámaras de seguridad, huellas dactilares e indicios balísticos recolectados por peritos y que permitieron identificar a cinco implicados en los hechos ocurridos el domingo 28 de diciembre.

Las víctimas se encontraban en la negociación de papelería y regalos en la calle Sierra de Quila del fraccionamiento Colinas del Padre tercera sección, cuando llegaron los cinco agresores jóvenes y adolescentes.

Hombre y mujer fueron atacados y privados de la vida con disparos de arma de fuego por motivo de un robo.

El fiscal descartó que el móvil de la agresión fuera un posible cobro de piso, ya que las investigaciones apuntan a que se trató de un tema de robo.