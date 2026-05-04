¡Más de 11 personas lesionadas dejó ataque de enjambre de abejas en unidad deportiva!

ZACATECAS, ZAC.- Un enjambre de abejas atacó a jóvenes y menores de edad en una unidad deportiva, dejando un saldo de más de 11 lesionados, entre ellos una paramédico de la Coordinación Estatal de Protección Civil que acudió a auxiliar a las víctimas.

Los hechos ocurrieron el domingo 3 de mayo, alrededor de las seis de la tarde, en la unidad ubicada en la carretera Sauceda de la Borda casi esquina con la vialidad Siglo XXI.

Al parecer, una persona molestó un gran enjambre de abejas, que atacaron a las víctimas que realizaban actividades recreativas.

Tras recibir llamadas de auxilio al lugar acudieron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y los paramédicos de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Una de los paramédicos, identificada como Susana, al ver que unos niños eran picados por los insectos, corrió a auxiliarlos, pero también fue atacada por los animales.

Elementos de Bomberos del Estado y de la Coordinación Municipal de Protección Civil se dieron a la tarea de controlar el enjambre así como del auxilio de las víctimas.

Las personas afectadas fueron concentradas en la parte baja del puente crucero de la vialidad Siglo XXI, donde fueron abordadas a ambulancias de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA) y de la Cruz Roja para ser trasladadas a diferentes hospitales para su pronta atención médica.

Trascendió que cinco de las víctimas se hallaban en estado grave, cuatro estables y fuera de peligro, y dos más fueron atendidas en el lugar debido a que no corrían ningún riesgo.

Además, se informó que otras personas que también fueron atacadas por las abejas se trasladaron a hospitales por sus propios medios, por lo que no se pudo cuantificar la cantidad exacta de lesionados.

La paramédico lesionada fue trasladada al Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica de urgencia.

Durante la atención de la contingencia y de las víctimas, oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva cerró la circulación vehicular para evitar que más personas fueran picadas por los insectos.

Una hora después del inicio del ataque las abejas fueron exterminadas debido a que representaban un riesgo para los ciudadanos debido a que su panal se encontraba en uno de los pilares del acceso principal de la unidad deportiva.