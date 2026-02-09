¡Más de 2 mil 400 personas tomaron talleres en los CEDECO durante 2025, impactando a familias de Jesús María!

JESÚS MARÍA, AGS.- Con la participación activa de niñas, niños, jóvenes, personas adultas y familias, el Gobierno Municipal de Jesús María llevó a cabo la clausura de talleres de los Centros de Desarrollo Comunitario (CEDECO) en diversos puntos del municipio, un ejercicio que no sólo marca el cierre del ciclo 2025, sino que da inicio formal a las actividades 2026, consolidando a estos espacios como motores de inclusión, aprendizaje y desarrollo comunitario.

Las actividades se desarrollaron en los Centros ubicados en Lomas de Jesús María, El Maguey, El Aurero, Margaritas, Jonacatique, así como Venadero, y fueron encabezadas por el presidente municipal César Medina, con la presencia de autoridades municipales y estatales, así como de coordinadoras, instructores y participantes de los talleres.

El alcalde reconoció el esfuerzo de 2 mil 425 alumnas y alumnos que durante 2025 participaron en una amplia variedad de talleres, desde actividades artísticas y deportivas hasta oficios como la aplicación de uñas, pestañas y repostería, contribuyendo también al fortalecimiento de la economía familiar y el impulso al autoempleo.