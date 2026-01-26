¡Más policías, mejor equipamiento y nueva patrulla para Jesús María!

JESÚS MARÍA, AGS.- Con el compromiso de reforzar la seguridad pública y mejorar las condiciones operativas de su corporación, el Gobierno Municipal de Jesús María realizó la entrega de nuevo equipamiento, uniformes y una patrulla, además de anunciar la incorporación de 18 nuevos elementos a la Policía Municipal.

La entrega se llevó a cabo en la delegación Margaritas, donde el presidente municipal César Medina subrayó que la seguridad es una prioridad permanente de su administración.

En este marco, se otorgaron chalecos y cascos balísticos, lámparas tácticas y candados de mano metálicos a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad.

Asimismo, todos los integrantes de la corporación municipal recibieron nuevos uniformes integrados por camisola, pantalón, gorra, cinturón, playera y calzado, con el objetivo de dignificar su labor y fortalecer su presencia operativa en el municipio.

En cuanto al parque vehicular, se incorporó una nueva patrulla tipo Chevrolet Pick-Up, la cual se suma a las nueve unidades entregadas durante 2025, permitiendo ampliar la cobertura y capacidad de respuesta de la corporación en todo el territorio municipal.

De igual forma, se informó que tras su proceso de formación, 18 nuevos elementos se integran a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Jesús María, luego de participar en la ceremonia de graduación de 140 policías y agentes encabezada por la gobernadora Tere Jiménez.

El alcalde destacó que estas acciones se complementan con el análisis permanente de mapas de calor delictivo, así como con una estrecha coordinación con las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, a fin de fortalecer la prevención y la vigilancia.

Finalmente, recordó que la convocatoria para integrarse a la Policía Municipal de Jesús María continúa abierta, por lo que las personas interesadas pueden acudir directamente a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Jesús María para obtener mayor información.