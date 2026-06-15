¡Menor baleado y dos heridos por arma blanca dejó ataque en fiesta en Arroyo Hondo!

Un adolescente de 14 años fue herido en el abdomen durante una agresión colectiva en una fiesta

Llevaron al menor a Pabellón de Arteaga y a los otros heridos al Hospital General de Rincón de Romos

TEPEZALÁ, AGS.- Minutos antes de la medianoche del sábado 13 de junio un adolescente identificado como Eduardo Jared “N”, de 14 años, resultó lesionado durante un ataque armado registrado en un festejo familiar en la localidad de Arroyo Hondo, perteneciente a esta cabecera municipal.

El menor relató a las autoridades que asistió al festejo de la confirmación de su amigo Santiago “N” cuando dos camionetas arribaron al lugar.

De ellas descendieron entre seis y ocho hombres, quienes comenzaron a agredir a los presentes con cuchillos y armas de fuego.

En medio del ataque, el adolescente ingresó a la vivienda al sentir calor en el abdomen, sin percatarse de que había sido alcanzado por un proyectil.

A las 02:05 horas del domingo 14 de junio personal de Trabajo Social de un hospital en Pabellón de Arteaga notificó a la Fiscalía General del Estado que el menor había llegado por sus propios medios para recibir atención médica.

Se informó que otros dos familiares, lesionados por arma blanca, lo dejaron en el sitio y se trasladaron aparentemente al Hospital General de Rincón de Romos.

Al ser valorado por los médicos se determinó que el adolescente presentaba una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego en el abdomen, por lo que fue estabilizado y trasladado al Hospital General de Zona número 3 en Jesús María para atención especializada.

A la par, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de Servicios Periciales acudieron al lugar del ataque para realizar las indagatorias y diligencias correspondientes.