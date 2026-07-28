¡Mientras trabajaba en el Rodolfo Landeros pintor recibió descarga eléctrica y cayó de seis metros de altura!

M anipulaba un rodillo cuando tocó cables de alta tensión y se precipitó al vacío

Paramédicos del ISSEA lo trasladaron en estado grave al Hospital Hidalgo para atención urgente

AGUASCALIENTES, AGS.- Policías municipales atendieron un reporte de persona lesionada tras una descarga eléctrica y una caída de aproximadamente seis metros de altura en el cruce de las avenidas Siglo XXI y Rodolfo Landeros.

El incidente ocurrió durante la tarde del lunes 27 de julio, cuando la víctima realizaba labores de pintura en la parte alta de un establecimiento.

Durante las maniobras, el trabajador, identificado como Javier, de alrededor de 45 años, tocó accidentalmente cables de alta tensión con el rodillo que utilizaba, lo que provocó una fuerte descarga eléctrica y su posterior caída al piso desde una altura considerable.

El pintor sufrió quemaduras en ambas manos y traumatismos en el cuerpo, por lo que se solicitó apoyo inmediato de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del ISSEA brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron en estado grave al Hospital Miguel Hidalgo para su debida atención especializada.

Elementos de la Policía Municipal resguardaron la zona y facilitaron las maniobras de auxilio mientras se atendía el incidente.