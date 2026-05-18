¡Motociclista resultó lesionado tras chocar contra una vaca en la carretera estatal de Estación San José!

FRESNILLO, ZAC.- Un joven motociclista resultó lesionado tras de que chocó contra una vaca que se le atravesó en su camino.

El motorista, de 21 años de edad, el sábado 16 de mayo, alrededor de las ocho de la noche, transitaba por la carretera estatal de Estación San José cuando a la altura de la comunidad Orilla del Llano le salió al paso el semoviente.

Por lo repentino de la acción no alcanzó a frenar ni a esquivar al animal, por lo que se estrelló fuertemente contra éste.

Testigos alertaron del accidente a los servicios de emergencia y al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que encontraron al joven lesionado y le brindaron los primeros auxilios para luego trasladarlo a un hospital para su debida atención médica.

Oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva tomaron conocimiento del accidente, aunque en la escena no encontraron la motocicleta en la que viajaba el muchacho debido a que fue retirada por algunas personas para evitar su aseguramiento.