¡Mujer detenida en Guadalupe fue sentenciada a tres años de prisión por narcomenudeo!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación y Litigación obtuvo sentencia condenatoria en juicio oral en contra de Claret “N” por el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión de metanfetamina y marihuana con fines de comercio o suministro aún de forma gratuita en perjuicio de la sociedad.

Claret “N” fue sentenciada a tres años de prisión, los cuales tendrá que compurgar, ya que le fueron negados los sustitutivos de la pena, por hechos delictivos ocurridos en octubre de 2024 en el municipio de Guadalupe.

Cuando fue detenida por elementos de Policía Estatal se le realizó una inspección, localizando narcótico y radio de acción.