¡Mujer perdió la vida tras desigual choque entre una camioneta y una motocicleta en la carretera federal 22!

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AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer perdió la vida a causa de las graves lesiones con que resultó tras de que una camioneta embistió la motocicleta en que viajaba en compañía de su esposo y sus dos nietos.

La fémina fue identificada como Imelda Guerrero Reyes, que contaba con 47 años de edad.

El accidente sucedió la noche del domingo 5 de abril en la carretera federal 22, a la altura de la empresa Nutripollo, en el tramo Ciénega Grande-Rincón de Romos.

La motocicleta era conducida por el esposo de Imelda, mientras que ella iba en la parte posterior y en medio de ambos llevaban a sus dos nietos pequeños para protegerlos.

Sin embargo, fueron impactados por una camioneta tipo mini-van, en color verde y con placas de circulación AFY-393-A de Aguascalientes.

La motocicleta quedó incrustada en el frente de la camioneta e Imelda, que recibió el golpe de lleno, terminó encima del cofre y contra el parabrisas, por lo que resultó con lesiones graves.

Los cuatro ocupantes de la moto fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital General de Rincón de Romos, pero Imelda no logró sobrevivir y falleció el martes 7 de abril a causa de un traumatismo múltiple, según confirmó este miércoles la Fiscalía Estatal.

Trascendió que tras el accidente el chofer de la camioneta descendió de ella y se dio a la fuga pie a tierra, por lo que las autoridades ministeriales iniciaron una investigación para tratar de identificarlo y que responda por lo sucedido.