¡Mujer que defraudó con 7 millones de pesos a 18 víctimas con inversiones “fantasma” fue vinculada a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó que una persona identificada como Martha “N” fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de fraude en agravio de 18 víctimas, derivado de hechos ocurridos mediante un esquema de inversión irregular.

De acuerdo con la investigación, la ahora imputada, en conjunto con otra persona, presuntamente se ostentó falsamente como representante legal de una supuesta financiera, haciendo creer a las víctimas que se trataba de una empresa legalmente constituida y con los permisos correspondientes para operar.

Las personas afectadas fueron inducidas a realizar inversiones a un plazo de 12 meses con la promesa de rendimientos del 3 por ciento mensual, utilizando para ello contratos de mutuo con intereses y pagarés, documentos con los que se generó un lucro indebido superior a los 7 millones de pesos.

Tras las denuncias presentadas, la agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación correspondiente, logrando recabar diversos datos de prueba que acreditan la probable participación de la señalada en los hechos denunciados.

Derivado de lo anterior, la agente del Ministerio Público solicitó al juez de Control la citación de la señalada, con la finalidad de formular imputación e iniciar formalmente el proceso penal en su contra.

Luego de escuchar los argumentos expuestos por el personal de la Fiscalía Estatal, el juez de Control determinó dictar auto de vinculación a proceso en contra de Martha “N”, imponiendo como medida cautelar la consistente en la obligación de presentarse de manera periódica, en este caso de forma mensual, a firmar ante la autoridad que se le señale, con el fin de garantizar su presencia en el proceso.

Finalmente, la autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que se continuará con el fortalecimiento de las líneas de investigación para el debido esclarecimiento de los hechos y la protección de los derechos de las víctimas.