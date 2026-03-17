¡Municipio lanza la convocatoria para la carrera atlética “Centinelas de la Patria”!

Las inscripciones estarán abiertas a partir del martes 17 de marzo y hay cupo para 500 participantes

AGUASCALIENTES, AGS.- Con el objetivo de fomentar la actividad física y la convivencia familiar, el Municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOM) y en coordinación con la XIV Zona Militar, realizaron la presentación de la convocatoria para la 1ª Carrera Atlética “Centinelas de la Patria”, bajo el lema “Fuerza, Honor y Resistencia en cada kilómetro”.

Durante la presentación, el secretario de Desarrollo Social del Municipio, Christian Gutiérrez Márquez, hizo una invitación a las familias, deportistas y ciudadanía en general a sumarse a esta iniciativa que promueve la actividad física, la sana convivencia y valores como la disciplina y el esfuerzo.

Por su parte, el Capitán Primero de Arma Blindada, Rommel Guzmán Vitar, destacó que este tipo de acciones buscan fortalecer la cercanía con la población y generar confianza en el Ejército Mexicano, reiterando que las puertas de los campos militares están abiertas para todas y todos.

En su intervención, Luis Antonio Vázquez Reséndiz, presidente de la Asociación Aguascalentense de Atletismo, invitó a la ciudadanía a integrarse a este tipo de actividades que fomentan el deporte y la participación social, además de aprovechar la oportunidad de conocer las instalaciones de la XIV Zona Militar.

Esta carrera atlética se realizará el próximo 12 de abril, a las 8:00 horas, en las instalaciones de la XIV Zona Militar, ubicada en avenida Aguascalientes Oriente y Nazario Ortiz Garza.

Las inscripciones son gratuitas, los interesados pueden inscribirse a partir del martes 17 de marzo, en un horario de atención de 8:00 a 15:30 horas, de lunes a viernes, en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, ubicadas en 5 de Mayo número 122, zona Centro.

Se entregará playera conmemorativa a los primeros 300 participantes inscritos.

La carrera contará con dos distancias 3 y 5 kilómetros, las cuales se correrán de manera simultánea en las ramas varonil y femenil, dentro de las siguientes categorías:

Juvenil de 15 a 18 años

Libre de 19 a 39 años

Veteranos A de 40 a 49 años

Veteranos B de 50 a 59 años

Veteranos C de 60 años en adelante

En la distancia de 5 kilómetros, se premiará a los tres primeros lugares de cada rama con estímulos económicos:

1er lugar $800

2do lugar $600

3er lugar $400