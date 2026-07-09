¡Murió adulto mayor por accidente tipo salida de camino y caída de un tractor agrícola en El Llano!

EL LLANO, AGS.- Un adulto mayor perdió la vida tras sufrir un accidente tipo salida de camino y posterior caída del tractor agrícola que conducía.

Los hechos sucedieron el miércoles 8 de julio, minutos antes de las cuatro de la tarde, en un camino de terracería en el tramo Palo Alto-Parcelas-Los Aguaceros, en la comunidad Palo Alto, perteneciente al municipio El Llano.

En este lugar murió quien fue identificado como Feliciano Guzmán, de 76 años de edad, que tripulaba un tractor de la marca Massey Ferguson, en color rojo.

Oficiales de la Policía Estatal de Carreteras intervinieron en el hecho y determinaron que el septuagenario se desplazaba por dicha terracería en dirección de norte a sur cuando a la altura del kilómetro 4+500 perdió el control del volante por causas no determinadas.

Lo anterior ocasionó que el vehículo agrícola saliera del camino hacia el lado derecho, donde Feliciano cayó de la cabina y se golpeó fuertemente contra el piso.

El servicio de emergencias 911 recibió reportes sobre el accidente y que una persona se encontraba inconsciente, por lo que al lugar se dirigieron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y paramédicos del ISSEA, que encontraron al adulto mayor ya sin vida.

La zona fue resguardada hasta el arribo de elementos de Servicios Periciales, que levantaron el cuerpo de Feliciano y lo trasladaron al SEMEFO, donde se le practicó la necropsia y se determinó que murió de un trauma múltiple.