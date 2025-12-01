¡Murió conductor de una Hummer tras chocar contra unos objetos fijos en el bulevar!

ZACATECAS, ZAC.- El conductor de una camioneta falleció tras protagonizar un choque contra unos objetos fijos durante la madrugada de este lunes.

El accidente sucedió alrededor de las 05:30 horas en el sentido Zacatecas-Guadalupe del bulevar.

La víctima conducía una camioneta Hummer 4×4 y circulaba a exceso de velocidad por esa vialidad cuando a la altura de la plaza Bicentenario perdió el control del volante.

La unidad se impactó contra la barrera de concreto que divide los dos carriles y luego se fue a estrellar contra un árbol.

La parte frontal del vehículo quedó destrozado.

Al arribar al lugar, los paramédicos encontraron al chofer ya sin vida, por lo que oficiales de la Policía Vial Preventiva tomaron conocimiento del accidente y resguardaron la zona.

Finalmente, elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO y una vez que la camioneta fue retirada del sitio la circulación vehicular volvió a la normalidad.