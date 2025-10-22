¡Murió desangrado joven trabajador tras accidente laboral en una mina en Terminal de Providencia!

Foto: Archivo

MAZAPIL, ZAC.- Un joven trabajador murió desangrado tras un accidente laboral en una mina en esta localidad.

El fallecido contaba con 18 años de edad.

Los hechos sucedieron el martes 21 de octubre, por la tarde, en la mina Tayahua, localizada en la comunidad Terminal de Providencia, en el municipio de Mazapil.

De acuerdo a los primeros reportes, el joven se hallaba trabajando con normalidad en el área de la planta de beneficio cuando una de las bandas de transportación le agarró el brazo y provocó que se desangrara.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó la muerte del joven minero.

Precisó que “una máquina le agarró el brazo y se desangró”.