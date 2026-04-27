¡Murió un motociclista tras choque desigual en la carretera federal 70 Oriente!

Fue embestido por alcance por un automovilista

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un desigual choque entre un automóvil y una motocicleta sobre la carretera federal 70 Oriente, en territorio de Jalisco, dejó al motorista sin vida.

La víctima mortal, Adrián Murillo, de 40 años de edad, resultó ser vecino del municipio El Llano, Aguascalientes.

El fatal accidente se registró el sábado 25 de abril, alrededor de las diez y media de la mañana, en dicha carretera, en el tramo que comunica las comunidades Betulia y Matamoros Los Hoyos, en Jalisco.

Al momento de los hechos Adrián se desplazaba en una motocicleta de la marca Italika, en color negro.

Transitaba en dirección de poniente a oriente en condiciones normales cuando fue embestido por alcance por un automóvil Volkswagen Jetta, en color gris.

Por la fuerza del golpe salió eyectado de la motocicleta varios metros hacia el frente y quedó tendido sobre la cinta asfáltica, tras de lo cual el automovilista detuvo su marcha más adelante.

Testigos del percance solicitaron ayuda a los servicios de emergencia, que se movilizaron al sitio para tratar de auxiliar al hidrocálido, pero confirmaron su deceso.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras arribaron a la escena para intervenir en el accidente así como para realizar el peritaje respectivo, comprobando que el VW Jetta presentaba daños en la parte frontal derecha, al igual que la “jaca de acero”.

La circulación vehicular fue cerrada durante aproximadamente dos horas, hasta que arribaron las autoridades ministeriales, que se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense.

Los dos vehículos siniestrados, con apoyo de unas grúas, fueron retirados y remolcados a un corralón para su resguardo.