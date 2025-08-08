¡Narcóticos decomisados en Zacatecas fueron incinerados por la FGJEZ y FGR!

FRESNILLO, ZAC.- En una acción coordinada, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y la Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), llevaron a cabo la incineración de narcóticos en el municipio de Fresnillo.

La supervisión de esta actividad estuvo a cargo del Órgano Interno de Control de ambas Fiscalías, garantizando la legalidad y transparencia del proceso.

La incineración incluyó 399.8 gramos de metanfetamina, 79.4 gramos de cocaína y 21.550 kilogramos de marihuana, todos ellos relacionados con 102 carpetas de investigación de la FGJEZ.

Por su parte, la FGR procedió a la destrucción de más de 74 kilogramos de diversas sustancias ilícitas.

El objetivo es asegurar la destrucción legal de los narcóticos que han sido incautados en el marco de diversas investigaciones, en línea con la iniciativa institucional de combate al narcomenudeo.

Este evento contó con la participación del maestro Juan Carlos Valdivia Meraz, vicefiscal de Apoyo Procesal; maestro Rey Yair Ponce Navarra, vicefiscal distrital Fresnillo; maestro José Refugio Medina Núñez, titular del Órgano Interno de Control de la FGJEZ; maestra Diana Gabriela Casas Pérez, coordinadora de Evento de Incineración y Destrucción de Bienes Asegurados; Francisco Javier Esquivel Cruz, fiscal federal de la FGR Delegación Zacatecas; teniente coronel de infantería Juan Moreno Mendoza, comandante del 97 Batallón de Infantería de Fresnillo, y representantes del 5/o. B.G.N.