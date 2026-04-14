¡Obtuvo Fiscalía vinculación a proceso de integrante de pandillas generadoras de violencia en Aguascalientes!

Investigaciones permitieron la captura de sujeto relacionado con riñas campales en la Miravalle

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo una nueva vinculación a proceso de un individuo señalado como presunto integrante de grupos pandilleriles generadores de violencia en la capital del estado por su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa.

El imputado, identificado como Aarón “N”, es señalado por su presunta participación dentro de las pandillas denominadas “Mira 20” y “Santanos 17”, agrupaciones que de acuerdo con las investigaciones operan en las colonias Miravalle y Olivares Santana.

La carpeta de investigación fue integrada por el agente del Ministerio Público, quien recabó los datos de prueba necesarios para sustentar la solicitud de una orden de aprehensión en contra del señalado, derivado de su probable intervención en conductas ilícitas.

Tras el desarrollo de actos de investigación exhaustivos, la autoridad judicial concedió el mandamiento correspondiente, mismo que fue ejecutado por elementos de la Policía de Investigación Criminal, quienes lograron ubicar y detener al imputado.

De acuerdo con la información obtenida, Aarón “N” presuntamente forma parte de grupos que tienen como punto de reunión la colonia Miravalle, donde se les vincula con la generación de violencia, particularmente en riñas campales que afectan la tranquilidad de la zona.

Una vez detenido, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, donde el agente del Ministerio Público formuló imputación en su contra por el delito de asociación delictuosa, conforme a lo establecido en la legislación penal vigente.

Durante la audiencia inicial, el juez de Control resolvió dictar el auto de vinculación a proceso en contra de Aarón “N”, al considerar que existen datos de prueba suficientes que permiten establecer su probable responsabilidad en los hechos.

Asimismo, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a fin de garantizar su permanencia durante el proceso penal y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.