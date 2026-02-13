¡Para intentar quitarse la vida hombre joven se arrojó de un puente del bulevar Bicentenario!

Foto: Archivo

ZACATECAS, ZAC.- Un hombre joven sufrió lesiones graves tras de que intentó suicidarse arrojándose al vacío de un puente del bulevar Bicentenario, a la altura del fraccionamiento Colinas del Padre.

Los hechos sucedieron el miércoles 11 de febrero, alrededor de las once de la mañana, y presenciados por varias personas.

Los testigos trataron de impedir que el joven atentara contra su vida, pero no lo consiguieron.

Tras observar que se lanzaba del puente solicitaron ayuda a los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron elementos policiales y paramédicos, que lo encontraron todavía con vida.

Por lo anterior, le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital cercano para su pronta atención médica ya que sufrió lesiones graves.

Durante las maniobras de auxilio la zona fue resguardada para evitar que fuera atropellado por algún vehículo.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer los motivos por los que el joven intentó quitarse la vida.