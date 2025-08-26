¡Pareja de motociclistas grave tras ser embestida por un camión de transporte público en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- Una pareja sufrió lesiones de consideración tras de que al viajar en una motocicleta fue embestida por un camión de transporte público.

Minutos después de las siete de la noche del lunes 25 de agosto sucedió el accidente en calles de la colonia Jardines del Sol.

Durante su tránsito por esa zona habitacional, el chofer del camión de la ruta 14 no alcanzó a frenar e impactó la motocicleta tripulada por las víctimas.

Además, las llantas del camión pasaron por encima de las piernas de una mujer de 33 años de edad.

Al lugar de los hechos acudieron oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva para tomar conocimiento de lo ocurrido así como paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA) y de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que se encargaron de auxiliar a los dos motoristas para luego trasladarlos a un hospital a recibir atención médica.

Los agentes de vialidad aseguraron las dos unidades de motor implicadas en el choque para trasladarlas a un corralón, mientras que el chofer del camión fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.