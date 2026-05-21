¡Pareja detenida con un arma de fuego larga y 800 gramos de crystal fue sentenciada!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Aguascalientes, obtuvo de una jueza de Control sentencia condenatoria contra Apolinar “N” y María “N” por haberse acreditado su participación en la comisión de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de venta.

En atención a un reporte del Servicio de Emergencias, elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes detuvieron a Apolinar “N” y María “N”, quienes fueron reportados por ciudadanos de la zona por escandalizar en la vía pública a bordo de una camioneta, en el cruce de la carretera federal 45 norte y la carretera estatal 131.

Al llegar al lugar, los policías aseguraron 801 gramos 2 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, un arma de fuego larga, un cargador para arma de fuego y 15 cartuchos útiles al calibre, los cuales, junto con las dos personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad.

Con base en los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público de la Federación, la jueza de Control impuso sentencia de 9 años 2 meses de prisión y una multa de 24 mil 447 pesos, contra Apolinar “N”; en tanto que a María “N” la jueza impuso sentencia de 8 años 6 meses 20 días de prisión y una multa de 23 mil 462 pesos.