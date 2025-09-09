¡Pareja fue detenida por allanamiento de morada y daños en Aguascalientes; podría estar relacionada con robos en cotos!

JESÚS MARÍA, AGS.- En una acción conjunta, elementos de la Policía Municipal de Jesús María y de la Policía Estatal lograron la detención de dos personas señaladas por el delito de allanamiento de morada y daños a un inmueble en el fraccionamiento Paseos de Aguascalientes.

Cabe señalar que se investiga su posible relación con robos domiciliarios registrados en días recientes.

Tras la inmediata reacción de los elementos ante un reporte ciudadano se llevó a cabo la detención de María Susana “N”, de 21 años, y Daniel Reyes “N” alias “El Gordo”, de 22 años, quienes fueron asegurados en la calle Paseos de Calvillo, luego de que presuntamente ingresaran sin autorización a una vivienda, ocasionando daños en barrotes, chapas y cableado eléctrico.

La persona afectada acudió a interponer la denuncia correspondiente.

Cabe destacar que de acuerdo con indagatorias preliminares, no se descarta la posible relación de estas personas con robos ocurridos en la zona.

En días pasados, tras el reporte de un robo domiciliario, se observó a dos sujetos que huyeron a bordo de un vehículo color azul; al percatarse de la presencia policial descendieron de la unidad en movimiento para escapar a pie, sin embargo, sus características físicas coinciden con las de los hoy detenidos, por lo que será la Fiscalía General del Estado quien determine su probable participación en dichos hechos.