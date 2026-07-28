¡Pareja que con chalecos del “Bienestar” asaltó a adulta mayor en la zona Centro fue capturada!

Fiscalía Estatal detuvo a Esteban “N” y Tania “N”, señalados por el robo con violencia

La víctima fue atada y despojada de bienes; vehículo y ruta quedaron identificados

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes confirmó la detención de Esteban “N” y Tania “N”, pareja originaria de la Ciudad de México, por su probable participación en el robo con violencia registrado el lunes 20 de julio en un domicilio de la calle Doctor Jesús Díaz de León, en la zona Centro.

La víctima, una mujer adulta mayor, denunció que ambos ingresaron portando chalecos color tinto similares a los utilizados por personal del “Bienestar”, con el pretexto de ofrecer una tarjeta de supuestos beneficios.

Al rechazar la oferta, uno de los implicados la amenazó con un arma de fuego y la obligaron a ingresar a una habitación, donde fue atada mientras ambos revisaban el inmueble y sustraían diversos objetos de valor, obteniendo un botín que superó el millón de pesos.

Las indagatorias de la Agencia Estatal de Investigación Criminal incluyeron análisis de videograbaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas, que permitieron identificar el vehículo utilizado por los ladrones y reconstruir la ruta de escape.

Con apoyo del C5i y la célula Mercurio se obtuvieron las placas de circulación y se fortalecieron las líneas de investigación.

Peritos del Instituto de Ciencias Forenses procesaron indicios que sustentaron la solicitud de órdenes de aprehensión una vez que los asaltantes fueron identificados.

Tras labores de inteligencia, la pareja fue localizada en la zona sur del estado y detenida junto con el vehículo presuntamente empleado en el robo, el cual quedó a disposición del Ministerio Público.

Los imputados serán presentados ante el juez de Control, quien definirá su situación jurídica, mientras la Fiscalía continúa con las diligencias para el esclarecimiento total del caso y garantizar justicia para la víctima.