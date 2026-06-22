¡Pareja que intentaba “alinear” a una mujer para la venta de drogas en Villas de Notre Dame fue detenida!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Juan “N” alias “El Burras” por su probable participación en los delitos de amenazas y lesiones dolosas calificadas, así como en contra de Fabiola “N” alias “La Tyson” por el delito de amenazas, tras hechos registrados en el fraccionamiento Villas de Notre Dame en la ciudad capital.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el domingo 14 de junio de 2026 los ahora imputados, acompañados de otras personas, abordaron a una víctima adolescente al exterior del edificio 2 ubicado en la calle Elías de Lara de dicho fraccionamiento.

Presuntamente, sin motivo aparente, uno de los acompañantes comenzó a agredir físicamente al menor, sumándose posteriormente Juan “N” y otro de los presentes, quienes le ocasionaron diversas lesiones en distintas partes del cuerpo.

Las investigaciones establecieron que tras la agresión Juan “N” presuntamente sacó un arma de fuego, con la que apuntó a la cabeza de la víctima, mientras Fabiola “N” lo amenazaba de muerte con la finalidad de obligar a su madre a vender narcóticos para ellos.

Mediante intimidación y violencia, el adolescente fue forzado a dirigirse al cuarto piso del inmueble referido.

Momentos después, la madre del menor salió de su departamento al percatarse de la situación e intentó intervenir en defensa de su hijo.

En ese instante, presuntamente fue sujetada por la fuerza por Juan “N” y otro de los involucrados, mientras Fabiola “N” continuaba profiriendo amenazas en contra de ella y de sus hijos, exigiéndole colaborar en la venta de droga bajo la advertencia de privarlos de la vida en caso de negarse.

Asimismo, las indagatorias señalaron que Juan “N” apuntó nuevamente con el arma de fuego a la cabeza de la mujer y posteriormente a ambas víctimas, reiterando amenazas de muerte antes de retirarse del lugar junto con sus acompañantes.

Estos hechos fueron denunciados ante la autoridad, que inició de inmediato las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del caso.

Derivado de las investigaciones realizadas por agentes de la Policía de Investigación Criminal se obtuvieron datos de prueba que permitieron sustentar la probable participación de los señalados en los hechos denunciados.

Con base en dichos elementos, se cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de los acusados al interior de los Centros Penitenciarios Estatales para Varones y Mujeres de la salida a Calvillo, donde ambos se encontraban recluidos por diversos procesos relacionados con delitos contra la salud.

Durante la audiencia inicial, el juez de Control resolvió vincular a proceso a Juan “N” alias “El Burras” por los delitos de amenazas y lesiones dolosas calificadas, mientras que Fabiola “N” alias “La Tyson” fue vinculada a proceso únicamente por el delito de amenazas.

Como medida cautelar se les impuso prisión preventiva justificada y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.