¡Pareja que “levantó” y ejecutó a un individuo en San Francisco de los Romo fue sentenciada a 80 años de prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo sentencia condenatoria en contra de Óscar “N” y Rosa “N” por su responsabilidad en la comisión de delitos que atentan contra la libertad de las personas, logrando que la autoridad judicial impusiera una pena ejemplar de 80 años de prisión.

De acuerdo con los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público, los hechos se registraron el 14 de diciembre de 2023 en la calle Paseos de San Francisco de Asís, ubicada en el fraccionamiento Paseos de la Providencia, en el municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes.

Ese día los hoy sentenciados arribaron al lugar a bordo de un vehículo de motor, donde mediante amenazas e intimidación obligaron a la víctima a abordar la unidad, vulnerando su libertad personal y sometiéndolo contra su voluntad.

Tras privarlo de la libertad, los agresores se trasladaron hacia el sur del municipio, siendo localizado el mismo día el cuerpo sin vida de la víctima en el fraccionamiento Urbi Villas del Vergel, presentando lesiones producidas por proyectil de arma de fuego penetrante de cráneo, causa que derivó en su fallecimiento.

Es importante destacar que como parte de la integración de la carpeta de investigación, agentes de la Policía de Investigación Criminal realizaron diligencias de campo, entrevistas y labores de inteligencia que permitieron establecer la mecánica de los hechos y la probable responsabilidad de los imputados. De igual forma, peritos especializados llevaron a cabo dictámenes en materia de criminalística, balística y medicina forense, cuyos resultados fueron determinantes para el esclarecimiento del caso.

Derivado de la contundencia de las pruebas aportadas por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional dictó sentencia condenatoria, imponiendo a cada uno de los responsables una pena de 80 años de prisión así como el pago de 12 mil días multa, equivalentes a la cantidad de 1 millón 244 mil 880 pesos.

Asimismo, se les condenó de manera solidaria al pago de la reparación integral del daño, que incluye la indemnización por concepto de muerte por la cantidad de 1 millón 37 mil 200 pesos, así como el pago de la terapia psicológica que requieran las víctimas indirectas, cuyo monto será determinado en la etapa de ejecución de sentencia.

Finalmente, el juzgador estableció el pago por concepto de daño moral, garantizando con ello el acceso a la justicia y la restitución de los derechos de las víctimas.