¡Peatón murió atropellado por un vehículo “fantasma” en la carretera federal 45 Sur!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre perdió la vida luego de que fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga sobre la carretera federal 45 Sur, cerca del libramiento carretero sur.

El accidente sucedió la noche del jueves 16 de abril, en los carriles de circulación de norte a sur, cuando el automotor salía de Aguascalientes rumbo a la autopista a León.

De acuerdo con testigos de una gasolinería ubicada en la zona, únicamente escucharon un fuerte impacto y al acercarse a la carretera observaron a una persona tirada sobre el acotamiento y como varios vehículos se alejaban del lugar, sin lograr identificar con precisión al que lo arrolló.

El conductor huyó a gran velocidad tras el incidente.

Tras el reporte realizado al número de emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, donde confirmaron que la víctima, un hombre de entre 65 y 70 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

El área fue acordonada por los cuerpos de emergencia en espera de las autoridades correspondientes. Posteriormente, elementos de la Guardia Nacional de carreteras tomaron conocimiento del accidente.

Elementos de Servicios Periciales realizaron las diligencias respectivas y el levantamiento de indicios y del cuerpo sin vida para su traslado al SEMEFO.

No se establecieron las características del vehículo involucrado en el accidente, por lo que las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el responsable.