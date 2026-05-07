¡Por abuso sexual de una joven en Paseos de San Antonio policías estatales capturaron a un zacatecano!

AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos de la Policía Estatal lograron la detención de una persona de sexo masculino que fue señalado como presunto responsable de abuso sexual, luego de haberse introducido un domicilio sin consentimiento de la moradora y hacerle tocamientos en sus partes íntimas, por lo cual tras su captura fue puesto a disposición en el Centro de Justicia para Mujeres.

Fueron oficiales de la corporación estatal quienes atendieron el reporte que se recibió en el Servicio de Emergencias 911, en el que se informaba que en un domicilio de la calle Salónica del fraccionamiento Paseos de San Antonio, perteneciente al municipio de Aguascalientes, tenían asegurada a una persona que fue señalada como presunta responsable de abuso sexual en agravio de una mujer, por lo cual de inmediato al sitio se trasladaron los uniformados para atender el reporte.

A su arribo fueron interceptados por varios vecinos, quienes señalaron que quien dijo responder al nombre de Enrique “N”, de 41 años de edad, originario del Estado de Zacatecas, había tocado un domicilio con la intención de vender productos y al momento de descuidarse la afectada de 19 años de edad, ingresó al inmueble para hacerle tocamientos en sus partes íntimas, misma que logró pedir ayuda, acudiendo sus vecinos, quienes sometieron al presunto responsable propinándole varios golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue atendido por paramédicos, descartando su traslado a un hospital.

Fue en ese momento que los policías procedieron al aseguramiento de dicha persona para ponerla a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho debido a que se le inició una carpeta de investigación como presunto responsable de abuso sexual.