¡Por abuso sexual, tentativa de violación y amenazas a dos víctimas procesan a sujeto!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado informó que como resultado de los datos de prueba presentados por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Género, se obtuvo la vinculación a proceso de Edwin “N”, señalado por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual, violación en grado de tentativa y amenazas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado presuntamente ejerció conductas de violencia en contra de una de las víctimas durante un periodo aproximado de seis meses, tiempo en el que habría proferido amenazas de muerte de manera reiterada.

Asimismo, se estableció que Edwin “N” presuntamente mostró sus genitales sin el consentimiento de la víctima y realizó diversos actos tendientes a imponerle cópula mediante el uso de la fuerza física y moral, sin consumar el delito por causas ajenas a su voluntad.

Los hechos también refieren que instantes previos a su detención, el imputado habría amenazado a ambas víctimas con un arma blanca, específicamente un cuchillo, poniendo en riesgo su integridad.

Edwin “N” fue detenido en flagrancia tras la llamada de auxilio de las víctimas, quienes solicitaron la intervención de la autoridades así como su deseo de presentar la denuncia correspondiente.

Tras el análisis de los elementos expuestos, en la audiencia inicial la jueza de Control determinó vincular a proceso al imputado por la totalidad de los ilícitos señalados, al considerar que existen datos de prueba suficientes para presumir su probable participación en los hechos.

Como medidas cautelares, la autoridad judicial impuso la prisión preventiva en su modalidad oficiosa y justificada, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se continuará con la integración del caso.