¡Por abuso sexual vincularon a proceso a sujeto; fue detenido en el Cerrito de la Cruz!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y de Género, obtuvo de un juez de Control el auto de vinculación a proceso en contra de José Refugio “N” por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual, derivado de hechos registrados en la colonia Jesús Gómez Portugal, en el municipio de Aguascalientes.

De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación, elementos de Seguridad Pública atendieron un reporte ciudadano relacionado con una persona que presuntamente realizaba actos de índole sexual en la vía pública.

Al arribar al lugar los oficiales entrevistaron a la víctima, quien manifestó que presuntamente mientras realizaba actividades domésticas en el interior de su domicilio observó al señalado a través de una ventana.

La denunciante refirió que el individuo presuntamente expuso sus genitales y posteriormente se colocó frente a su domicilio, sobre la banqueta, donde comenzó a realizar actos de carácter sexual, situación que le generó temor y motivó la solicitud inmediata de apoyo a la Policía Municipal.

Tras la detención y puesta a disposición del imputado, la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y de Género llevó a cabo las diligencias correspondientes para la integración de la carpeta de investigación, reuniendo los datos de prueba necesarios para sustentar la imputación ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, el juez de Control calificó de legal la detención realizada por los elementos aprehensores y, una vez valorado lo expuesto la Representación Social, resolvió dictar auto de vinculación a proceso en contra de José Refugio “N” por el delito de abuso sexual.

Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso la prisión preventiva justificada para garantizar el adecuado desarrollo del proceso penal.

Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.