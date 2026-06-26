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¡Por abuso sexual y extorsión abren procesos penales a dos sujetos!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación Mixta de Miguel Auza obtuvo vinculación a proceso en contra de Eduardo “N” por el delito de abuso sexual.

Por este hecho deberá permanecer en prisión preventiva justificada hasta en tanto se resuelva su proceso.

Por otro lado, la Unidad de Extorsiones de la Vicefiscalía Distrital Fresnillo obtuvo vinculación a proceso en contra de Perfecto “N” por el delito de extorsión.

Los hechos iniciaron desde marzo de 2025, cuando el imputado presuntamente acudió al domicilio de la víctima exigiéndole numerario para la supuesta liberación de su hijo, situación que continuó mes con mes hasta junio del presente año.

Por estos hechos deberá permanecer en prisión preventiva justificada hasta en tanto se resuelva su proceso.

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