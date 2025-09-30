¡Por agresiones a su abuelita en V.N.S.A. detuvieron a una mujer!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Agencia de Investigación Criminal, logró la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra de una mujer identificada como Tifany Michell “N”, quien es señalada por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar.

Los hechos tuvieron origen a partir de la denuncia interpuesta en contra de la imputada por agredir físicamente a su propia abuela, lo que derivó en la intervención inmediata de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género.

Tras la denuncia inicial, la víctima decidió desistirse de la misma; sin embargo, debido a la gravedad de los hechos, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes continuó con la investigación de oficio, en estricto apego a la política de protección a las víctimas y de combate a la violencia familiar.

Con los elementos de prueba recabados, la autoridad ministerial solicitó y obtuvo de la autoridad judicial la orden de aprehensión en contra de Tifany Michell “N”.

Una vez concedido el mandato, agentes de la Policía de Investigación Criminal desplegaron actos de localización en diferentes puntos de la capital.

Derivado de estas acciones, la mujer fue ubicada y detenida en el fraccionamiento Paseos de Aguascalientes, logrando así cumplimentar la orden sin incidentes y garantizando en todo momento el respeto a sus derechos humanos.

Posteriormente, la imputada fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía Estatal, donde se llevaron a cabo los trámites correspondientes antes de su remisión al Centro Penitenciario Estatal Femenil (CE.PE.ES) de Aguascalientes.