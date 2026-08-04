¡Por atentados al pudor y violación equiparada a una menor a la que cuidaba encarcelaron a un sujeto!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto identificado como José “N” agredió sexualmente a una menor de edad que se encontraba bajo su cuidado, por lo que enfrenta un proceso penal por los delitos de atentados al pudor y violación equiparada.

De acuerdo a la carpeta de investigación integrada por una agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Género, los padres de la víctima, por motivos laborales, la dejaban al cuidado del acusado, que aprovechó la circunstancia para ultrajarla.

Una vez que recibió la denuncia por los delicados hechos, la fiscal reunió las pruebas suficientes para solicitar y obtener una orden de aprehensión en contra de José, que fue localizado y detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC).

Tras ser presentado a la audiencia inicial, una jueza de Control le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa y justificada por ambos delitos, fijando un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

José fue recluido en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.) para el desarrollo del juicio.