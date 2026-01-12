¡Por atentados contra la seguridad de la comunidad sentenciaron a 4 sujetos!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación y Litigación obtuvo sentencia condenatoria en juicio oral en contra de Hosward “N”, Missael “N”, Alberto “N” y Briam Alexis “N” por el delito de atentados contra la seguridad de la comunidad en perjuicio de la sociedad.

Hosward “N”, Missael “N”, Alberto “N” y Briam Alexis “N” fueron sentenciados a 4 años de prisión.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2024 en el municipio de Tabasco, cuando los ahora sentenciados fueron detenidos a bordo de un vehículo.

Durante una inspección rutinaria, se les localizaron armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, cargadores y narcóticos.