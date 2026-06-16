¡Por choque de tráiler en el Libramiento Sur murió hombre tras semanas hospitalizado!

El accidente ocurrió el 22 de mayo en Norias del Cedazo; el camión de carga invadió carril contrario

La víctima, de 43 años, falleció en el Hospital Hidalgo por lesiones internas graves

AGUASCALIENTES, AGS.- El accidente registrado el 22 de mayo en el Libramiento Carretero Sur, donde se vieron involucrados un tráiler y dos camionetas, ya cobró una víctima mortal luego de confirmarse la muerte de Jorge Humberto Martínez, de 43 años, quien permanecía hospitalizado desde el día del siniestro debido a las lesiones graves que sufrió.

De acuerdo con el informe oficial, el hombre perdió la vida mientras recibía atención médica en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo a causa de las graves lesiones sufridas en el choque.

El siniestro ocurrió a la altura de Norias del Cedazo, cuando un tráiler de la empresa Tres Guerras que circulaba de oriente a poniente intentó realizar una maniobra de rebase e invadió el carril contrario, impactando una camioneta Chevrolet Cheyenne, con placas de Aguascalientes.

Tras el primer golpe, el conductor de esa unidad perdió el control y se estrelló de frente contra otra Chevrolet Cheyenne, con placas de Nuevo León, en la que viajaban Jorge Humberto y su hija de 18 años.

La fuerza del impacto dejó gravemente herido a Jorge Humberto, con lesiones severas en el pecho y la cabeza.

Fue trasladado de emergencia al Hospital Hidalgo, donde permaneció internado varias semanas luchando por su vida.

El pasado fin de semana las autoridades confirmaron su fallecimiento.

El reporte pericial señaló como causa de muerte un daño interno severo derivado del impacto.

En el mismo accidente los ocupantes de la camioneta con placas de Aguascalientes resultaron lesionados, aunque decidieron no ser trasladados a un hospital tras ser valorados por paramédicos.

El tráiler involucrado avanzó varios metros antes de detenerse por los daños sufridos, generando un derrame de combustible que fue controlado por los cuerpos de emergencia.

La Guardia Nacional División Caminos encabezó las diligencias en el sitio, asegurando el área y recopilando evidencia para determinar responsabilidades y causas del siniestro.