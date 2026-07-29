¡Por cuatro delitos sexuales vincularon a proceso a sujeto detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- Como resultado de las investigaciones y la presentación de datos de prueba por parte de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y de Género, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Edwin “N” por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual, corrupción de menores, pornografía de personas menores de edad y violación equiparada.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado presuntamente realizó diversos actos de índole sexual en perjuicio de las víctimas, así como la exhibición de material fotográfico inapropiado cuando se encontraban a solas, aprovechándose de la relación de confianza que existía.

Tras la denuncia de los hechos, la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y de Género dirigió las diligencias de investigación, recabando los datos de prueba necesarios para sustentar la imputación y solicitar la vinculación a proceso del probable responsable.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) realizaron los actos de gabinete obteniendo la información considerada suficiente para solicitar la orden de aprehensión en contra del señalado, la cual fue cumplimenta al interior del Parque Industrial San Francisco en San Francisco de los Romo.

Durante la continuación de la audiencia inicial la Representación Social expuso los datos de prueba obtenidos durante la investigación, los cuales fueron valorados por el juez de Control, quien determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal en contra de Edwin “N”.

Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada y prisión preventiva oficiosa, con el propósito de garantizar el adecuado desarrollo del proceso penal, la protección de las víctimas y la seguridad de la sociedad.

Finalmente, el juez de Control fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará fortaleciendo la carpeta de investigación para el esclarecimiento de los hechos y la procuración de justicia en favor de las víctimas.