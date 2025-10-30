¡Por delitos federales sentenciaron a 11 años de prisión a un sujeto detenido en Guadalupe!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Zacatecas, obtuvo en juicio oral sentencia de 11 años de prisión y una multa de 19 mil 542 pesos en contra de Federman J., por el delito de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delito contra la salud en la modalidad de posesión simple de marihuana y metanfetamina.

Lo anterior derivado de la recepción de un desglose por parte del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado, al dar cumplimiento a una orden de cateo, en el mes de marzo del año 2024, en un inmueble ubicado en el fraccionamiento La Cañada II, municipio de Guadalupe.

En el lugar las autoridades estatales lograron la detención de Federman J., y el aseguramiento de tres armas de fuego cortas, un arma de fuego tipo fusil, un arma larga, cuatro cargadores, 338 cartuchos útiles, un kilo 970 gramos de marihuana y 74 gramos cinco miligramos de clorhidrato de metanfetamina.

El fiscal federal determinó llevar a Federman J., a audiencia de control de detención ante el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, quien después de calificar de legal la detención, vinculó a proceso, acreditó su responsabilidad penal y le otorgó la sentencia mencionada.