¡Por dos delitos sexuales a una menor de edad en Aguascalientes sentenciaron a 27 años de prisión a un sujeto!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Alejandro “N” de 27 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de atentados al pudor y violación equiparada en agravio de una menor de edad.

Los hechos se registraron en diversas ocasiones en el municipio de Asientos, donde el sentenciado aprovechándose del tiempo que tenía a solas con la víctima para violentarla sexualmente.

El proceso inició a partir de la denuncia formal, lo que permitió a la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género iniciar con la carpeta de investigación, recabando datos de prueba y conduciendo las diligencias necesarias para integrar el caso con perspectiva de protección a los derechos de la niñez.

Posteriormente, los agentes de la Policía de Investigación Criminal llevaron a cabo las labores de campo que derivaron en la localización y cumplimentación de la orden de aprehensión en contra de Alejandro “N”, asegurando su puesta a disposición de la autoridad judicial.

De igual forma, el Instituto de Ciencias Forenses y el personal del área de Servicios Periciales intervinieron de manera técnica y científica en la indagatoria, aplicando pruebas psicológicas, médicas y periciales que resultaron concluyentes para acreditar la responsabilidad del acusado en los hechos denunciados.

Una vez reunidos los elementos probatorios y agotadas las etapas del Sistema Penal, la Fiscalía Estatal presentó el caso ante el Tribunal de Enjuiciamiento, el cual, tras el desarrollo del juicio oral y la valoración de las pruebas, dictó sentencia condenatoria en contra de Alejandro “N”.

Los juzgadores impusieron una pena de 27 años de prisión, además de una sanción económica equivalente a 550 días de multa, así como el pago por la reparación del daño en favor de la víctima.

