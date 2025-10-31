¡Por ejecutar a una víctima y lesionar a otra en Fresnillo 33 años de prisión a un sujeto!

FRESNILLO, ZAC.- La Unidad de Homicidios Dolosos de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo obtuvo sentencia condenatoria en juicio oral en contra de Franco Jesús “N” por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado en perjuicio de dos personas.

Franco Jesús “N fue sentenciado a 33 años de prisión, además se le condenó al pago de la reparación del daño en favor de la víctima.

Los hechos ocurrieron en abril de 2022, cuando el sentenciado arribó acompañado de otro sujeto hasta la zona Centro de Fresnillo, donde se encontraban las víctimas, con la finalidad de privarlos de la vida, una víctima no logró sobrevivir al ataque.