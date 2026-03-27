¡Por el asalto a la joyería “Fátima” en la zona Centro vincularon a proceso a tres sujetos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un juez de Control vinculó a proceso a tres sujetos, al parecer originarios de Puebla, que participaron en el violeto asalto a la joyería “Fátima” en la zona Centro, de donde se llevaron alhajas con un valor superior a los dos millones de pesos.

Los acusados, Guillermo “N”, Óscar “N” y Juan “N”, enfrentan cargos por el delito de robo calificado y el juicio lo llevarán en prisión en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).

Tras el asalto fueron capturados otros dos sujetos y dos mujeres, aunque de ellos no ha trascendido el estado de su situación legal.

El robo con violencia se consumó el sábado 14 de marzo de este año, minutos antes de las cinco de la tarde, en la citada joyería, ubicada en la calle Rivero y Gutiérrez, a un costado del Pasaje Ortega y frente a la Plaza de la Tecnología.

Los sujetos, y al menos una de las mujeres, ingresaron al local y amenazaron a las personas que ahí se encontraban con armas de fuego para luego apoderarse de 13 exhibidores que contenían una gran cantidad de joyas, estimadas en 2 millones 157 mil 601 pesos, que vaciaron en una valija en color negro.

Los delincuentes huyeron en dos motocicletas, que luego dejaron abandonadas en las calles Allende y Libertad, donde fueron localizadas y aseguradas por elementos de las distintas corporaciones policíacas.

Posteriormente, las autoridades lograron la detención de cinco sujetos y dos mujeres implicados en el asalto y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para la investigación respectiva.

Guillermo, Óscar y Juan fueron consignados ante el juez de Control tras demostrarse su participación directa en el robo a la joyería, por lo que se les dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada y oficiosa, con un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.