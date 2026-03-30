¡Por el feminicidio de su pareja en Las Cumbres sentenciaron a 45 años de prisión a un sujeto!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó que como resultado del trabajo jurídico y de investigación se obtuvo sentencia condenatoria en contra de Ernesto “N” por su responsabilidad en el delito de feminicidio, imponiéndosele una pena de 45 años de prisión.

De acuerdo con los hechos acreditados en juicio, el 22 de agosto de 2024 el hoy sentenciado privó de la vida a la víctima, con quien mantenía una relación de pareja, al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Ejido Las Cumbres, en esta ciudad capital.

Para cometer el ilícito utilizó un objeto contundente y un instrumento cortante.

Asimismo, se estableció que el 23 de agosto de 2024 el responsable trasladó el cuerpo sin vida de la víctima a bordo de un vehículo, abandonándolo en un espacio público ubicado en la calle Sierra de San Bernardino, en la colonia Cumbres, donde posteriormente fue localizado envuelto en una lona.

La causa de muerte fue determinada como traumatismo craneoencefálico y herida por instrumento cortante a nivel del cuello.

Tras el conocimiento de los hechos, la agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente, coordinando las acciones necesarias para el esclarecimiento del caso.

Elementos de la Policía de Investigación Criminal llevaron a cabo labores de campo y gabinete que permitieron obtener datos de prueba relevantes, logrando establecer la identidad y probable responsabilidad del ahora sentenciado.

Por su parte, peritos adscritos a la institución realizaron los dictámenes científicos correspondientes, mismos que fortalecieron la teoría del caso presentada ante la autoridad judicial.

Una vez agotadas todas las etapas procesales conforme a derecho, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó fallo condenatorio, imponiendo además de la pena de prisión una multa de 625 días, equivalente a la cantidad de 67 mil 856.25 pesos.

En materia de reparación del daño, se condenó al sentenciado al pago de 38 mil pesos por concepto de gastos funerarios y apoyo asistencial en favor del Fondo de Víctimas de la Fiscalía General del Estado; un millón 244 mil 650 pesos por indemnización material por causa de muerte, así como 2 millones 565 mil 300 pesos por concepto de daño moral.

Adicionalmente, el órgano jurisdiccional estableció como medida de protección la prohibición al sentenciado de acercarse a los menores de edad y a la abuela de los mismos, garantizando con ello la seguridad y bienestar de las víctimas indirectas.