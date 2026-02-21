¡Por el feminicidio de una enfermera, su pareja sentimental, aprehendieron a mujer en Fresnillo!

FRESNILLO, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) detuvo a Rosa Esthela “N” por su probable participación en el feminicidio de su pareja sentimental, María del Socorro, a quien hallaron sin vida luego de tres días de que fuera reportada como desaparecida.

El viernes 20 de febrero, el titular de la FGJEZ, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó avances en la investigación del primer feminicidio registrado en Zacatecas en lo que va del año y anunció la detención, que se logró tras un cateo ejecutado como parte de las diligencias ministeriales.

Mediante un video difundido en redes sociales, el fiscal general expuso que María había sido vista por última vez el domingo 15 de febrero, de acuerdo con la denuncia que recibió la FGJE un día después por la no localización de la víctima, de 37 años, instructora de zumba y enfermera.

Como parte de la búsqueda, en la que participaron tanto autoridades como sociedad civil, se realizaron diligencias de investigación, entre ellas intervención de comunicaciones, para dar con el paradero de la mujer.

Sin embargo, su cuerpo fue encontrado alrededor de las 20 horas del 18 de febrero a la orilla de un camino estatal que une las comunidades Valdecañas y Saucito del Poleo, en un pequeño arroyo situado en la zona.

Los estudios forenses determinaron que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Después de identificar a la víctima y al continuar con las indagatorias, la ejecución de una orden de cateo permitió establecer la probable participación de una persona en los hechos.

En coordinación de las Fiscalías Especializadas en Desaparición de Personas y en Delitos contra Mujeres por Razones de Género se obtuvo un mandato judicial con el que agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron a Rosa Esthela “N”, pareja de la víctima y quien había denunciado su desaparición.

La mujer, a quien se le investiga por su probable participación en los delitos vinculantes con la desaparición y feminicidio de María, fue puesta a disposición del juzgado para que se determine su situación jurídica.