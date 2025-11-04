¡Por el homicidio de un hombre en Fresnillo detuvieron y vincularon a proceso a una mujer!

FRESNILLO, ZAC.- La Fiscalía General, el pasado 29 de junio de 2025, tomó conocimiento respecto del hallazgo de un hombre sin vida que se encontraba en la vía pública, esto en la colonia Esparza, en el municipio de Fresnillo.

Conforme a las principales diligencias, la Unidad Especializada de Homicidios Dolosos de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo logró establecer mediante una prueba científica que la causa de muerte fue producto de un hecho violento; asimismo, mediante al avance de la investigación se logró establecer la identidad de la probable responsable, obteniendo así una orden de aprehensión en su contra, lo que permitió mediante acciones de investigación e inteligencia lograr la detención de Cinthya “N”.

Atento a lo anterior, el equipo de fiscales del Ministerio Público lograron que Cinthya “N” fuera vinculada a proceso por el delito de homicidio calificado y a quien se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.