¡Por el homicidio de un hombre en Jesús María detuvieron a “Buda”!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Agencia de Investigación Criminal, logró cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Daniel “N” alias “Buda”, quien es señalado como probable responsable del delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja, derivado de hechos ocurridos el 16 de septiembre de 2025 en la comunidad de Corral de Barrancos, municipio de Jesús María.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el señalado habría privado de la vida a un hombre, utilizando presuntamente medios que evidencian una planeación previa y aprovechando circunstancias que le otorgaban ventaja sobre la víctima.

Como resultado de las labores de investigación y seguimiento de los agentes de la Policía de Investigación Criminal, se obtuvo la correspondiente orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada en el Barrio de la Purísima, en la capital del estado.

Posteriormente, el imputado fue trasladado a las instalaciones de la Comisaría General de la Policía de Investigación, donde se llevaron a cabo los trámites de puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público.

Una vez concluido el proceso administrativo, Daniel “N” fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal de Aguascalientes, donde permanecerá en espera de que un juez de Control determine su situación jurídica en las próximas horas.