¡Por el homicidio de un hombre y lesiones a otro en una riña en la colonia Emiliano Zapata detuvieron a “El Chupitas”!

AGUASCALIENTES, AGS.- Agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal lograron la captura de un sujeto que asesinó a un hombre y lesionó a otro durante una riña ocurrida en calles de la colonia Emiliano Zapata en diciembre pasado.

Se trata de Miguel Ángel “N” alias “El Chupitas”, que fue vinculado a proceso por homicidio doloso cometido en riña en agravio de Refugio Javier Torres alias “El Cuco”, de 33 años, y lesiones dolosas cometidas en riña en perjuicio de otro individuo.

La gresca sucedió el sábado 27 de diciembre del año pasado, alrededor de las 23:30 horas, en la calle Sixto Verduzco, a la altura de los números 100, en la colonia mencionada, ubicada al sur de la ciudad.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por las autoridades ministeriales, “El Cuco” llegó a un domicilio de dicha arteria acompañado de varios sujetos, quienes se enfrentaron a golpes con otros individuos, entre ellos Miguel Ángel.

Durante la pelea, “El Chupitas” agredió a dos de sus rivales con un arma punzo cortante y les provocó lesiones de gravedad, por lo que fue necesario trasladarlos a recibir atención médica a diferentes hospitales.

Refugio Javier no logró sobrevivir y murió en el hospital privado MAC Sur por las heridas que sufrió en tórax y abdomen, mientras que el otro apuñalado resultó con lesiones que pusieron en peligro su vida.

Miguel Ángel fue identificado como el agresor de ambas víctimas y se giró una orden de aprehensión en su contra, mediante la cual fue capturado por agentes investigadores en el Barrio de la Estación.
“El Chupitas” quedó a disposición del juez de Control, que resolvió su situación legal dictándole el auto de vinculación a proceso por los dos delitos mencionados.

Además, le decretó la prisión preventiva y un plazo de dos meses para la investigación complementaria, con lo que enfrentará el juicio recluido en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).

