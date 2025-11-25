¡Por el homicidio de un joven durante una riña en Fundadores detuvieron a “El Choco”!

AGUASCALIENTES, AGS.- Agentes ministeriales detuvieron a un sujeto que el pasado mes de septiembre asesinó a un joven durante una riña en calles del fraccionamiento Fundadores.

Se trata de Bryan Jesús “N” alias “El Choco”, que está acusado de la muerte de Julio César Rodríguez, de 28 años de edad.

Los hechos que desencadenaron en el homicidio comenzaron el sábado 20 de septiembre de este año en dicha zona habitacional.

Sobre la calle Bartolomé Rodríguez de la Vera, “El Choco” y la víctima discutieron por motivos desconocidos y luego llegaron a los golpes.

Durante la riña, Bryan Jesús le propinó una patada al ofendido, quien perdió el equilibrio y cayó al piso, donde se golpeó fuertemente en la cabeza.

El agredido quedó lesionado de gravedad y fue trasladado al Hospital Miguel Hidalgo a recibir atención médica, donde murió seis días después, el viernes 26 de septiembre, a causa de un traumatismo craneoencefálico, consumándose así el crimen.

Un juez de Control concedió a la Fiscalía General del Estado una orden de aprehensión en contra de Bryan Jesús tras ser identificado como el probable responsable del homicidio y agentes de la Policía de Investigación Criminal lo localizaron y detuvieron.

Tras ser consignado ante el juez para la audiencia inicial se le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio doloso cometido en riña.

Se le impuso la prisión preventiva con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que fue puesto tras las rejas en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.), para el desarrollo del juicio.