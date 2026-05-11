¡Por el robo de una camioneta en V.N.S.A. agentes investigadores apresaron a una mujer!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso de Marisol “N” por su probable intervención en el delito de robo calificado, derivado de hechos registrados el 5 de febrero de 2026 en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la imputada presuntamente se apoderó de un vehículo marca Chevrolet Silverado, modelo 2001, color rojo y con placas de circulación del estado de Zacatecas.

Las investigaciones establecen que la señalada se encontraba en compañía de un sujeto del sexo masculino sobre la calle Jesús Hernández Díaz, en el complejo departamental denominado Villas de Notre Dame, a bordo de la unidad antes mencionada, misma que se encontraba estacionada en el sitio referido.

Presuntamente, el acompañante de la imputada solicitó apoyo a dos personas que se encontraban cerca del lugar para empujar la camioneta, argumentando que no encendía.

Al acceder los testigos comenzaron a mover la unidad junto con el masculino, mientras que Marisol “N” permanecía en el asiento del conductor, direccionando el volante.

Posteriormente, lograron trasladar el vehículo hasta el cruce de las calles Elías de Lara y Jesús Hernández Díaz, donde solicitaron ayuda a otras personas para pasar corriente a la batería.

Una vez que la camioneta encendió, la imputada presuntamente se retiró del lugar conduciendo la unidad, conducta que encuadra su probable participación en calidad de coautora.

El agente del Ministerio Público integró los datos de prueba correspondientes y solicitó la orden de aprehensión respectiva, misma que fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación Criminal, quienes ubicaron y detuvieron a la requerida en el cruce de las calles Palermo y Alcamo, en el fraccionamiento Paseos del Sur de esta ciudad.

Tras su captura, la imputada fue trasladada a las instalaciones de la Policía de Investigación Criminal para los trámites legales correspondientes y posteriormente al Centro Penitenciario Estatal Femenil de Aguascalientes.

Durante la audiencia inicial, la jueza de Control resolvió vincularla a proceso e impuso diversas medidas cautelares, entre ellas garantía económica, vigilancia por parte del Centro Penitenciario Estatal para Mujeres y la prohibición de acercarse al domicilio donde ocurrió el robo.