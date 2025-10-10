¡Por feminicidio en Fresnillo sentenciaron a 20 años de prisión a un sujeto!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género obtuvo sentencia condenatoria en contra de Ignacio “N”, declarado responsable por el delito de feminicidio en perjuicio de una persona.

Ignacio “N” fue sentenciado a 20 años de prisión por los hechos ocurridos en enero de 2018.

El sentenciado interceptó a la víctima en su camino al trabajo en el municipio de Fresnillo, donde la agredió físicamente y le privó de la vida.