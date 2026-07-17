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¡Por fraude, extorsión y asociación delictuosa sujeto enfrenta proceso penal!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto obtuvo la vinculación a proceso en contra de Hugo “N” por su probable responsabilidad en los delitos de fraude, extorsión y asociación delictuosa.

De acuerdo con la investigación, el pasado 2 de julio, el imputado, en compañía de otra persona, presuntamente cometió un fraude durante una operación de compraventa de un vehículo.

Tras consumar el engaño, ambos habrían extorsionado a la víctima, asegurándole que el imputado pertenecía a una organización delictiva.

Tras valorar los datos de prueba expuestos, la autoridad jurisdiccional resolvió vincular a proceso al imputado, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

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