¡Por fraude y falsificación de documentos vincularon a un segundo proceso penal al notario público número 11!

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AGUASCALIENTES, AGS.- El ahora ex notario público número 11, Alonso Javier González Sánchez, recibió una segunda vinculación a proceso por los delitos de fraude y falsificación de documentos.

Este segundo juicio lo llevará en prisión en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).

El primer auto de vinculación a proceso lo recibió a finales del mes de octubre del año 2025 también por fraude, aunque éste lo llevaba en libertad.

El nombramiento del licenciado Alonso Javier González Sánchez como notario público número 11 en el municipio de Aguascalientes se dio al cierre de la administración del ex-gobernador Martín Orozco Sandoval en septiembre del año 2022, luego de que su padre Javier González Ramírez se la cediera.

Sin embargo, el Gobierno del Estado revocó oficialmente el fiat notarial número 11 el 21 de julio del 2025 como una resolución definitiva dentro del expediente administrativo número AGS/INV/01-2024.

En este segundo proceso, Alonso Javier hizo creer a las víctimas que habían celebrado un contrato de compra-venta, pero el acto legal no fue protocolizado.

Incluso, el notario elaboró una escritura apócrifa para fingir la formalización del contrato, provocando así un perjuicio patrimonial a las personas afectadas.

Las víctimas lo denunciaron ante una agente del Ministerio Público, que integró una carpeta de investigación y logró acreditar la presunta responsabilidad del profesionista en tales hechos.

Alonso Javier compareció ante una jueza de Control, que le dictó el auto de vinculación a proceso por los dos delitos mencionados y le impuso la prisión preventiva justificada, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.